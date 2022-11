Natalia Salas: Rebeca Escribens lloró al ver a la actriz y su esposo con el cabello rapado

"Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió. Me habían dicho que dolía y es verdad. Preferí adelantarme y raparme. Bueno, me rapó mi @chejocoloma. Mi compañero hermoso ¡cómo lo amo! Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias. El pelo crece y siento que nuestro amor lo hace también."