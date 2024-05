Elenco de “Planchando el Despecho” saluda a mamás peruanas en su día

Para finalizar, Katia Condos declara, “Ser mamá es lo más lindo que me ha pasado en la vida y también lo más retador, todo lo que hago es por ellos, pues quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí”. Además, sobre la mamá peruana, ella dice, “es recontra power, es una mamá que no se rinde, guerrera, luchadora, capaz de todo. Mucha salud, abundancia y amor para las mamás en su día. Y a los hijos, no se olviden de regalarles a sus mamitas una entrada para ‘Planchando el Despecho’, todas las madres necesitamos cantar y liberar, hacer catarsis (risas)”.