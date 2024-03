Milett Figueroa: ¿Por qué Marcelo Tinelli faltó a su debut como modelo en Argentina?

Martín Bossi, amigo íntimo del conductor argentino, le recordó a Marcelo Tinelli que hace unos meses dijo que tenía planes de tener una boda junto a la popular "Milechi". Sin embargo, Marcelo negó tajantemente que haya planeado casarse y tener hijos. "Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar", señaló.