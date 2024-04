Hija de Marcelo Tinelli respondió así a mensajes sobre Milett Figueroa

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Candelaria Tinelli mostró algunos mensajes que le llegan pidiéndole que respete la relación de su padre, Marcelo Tinelli, con Milett Figueroa, luego de que se reveló que ella y sus hermanas no están de acuerdo con dicho romance. "No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las tet*s al plato. Miedo", escribió visiblemente frustrada.