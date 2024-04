Milett Figueroa se defiende de ataques por Tinelli: “Minimizan mi trabajo de tantos años”

“De hecho, cuando nosotros empezamos la relación sacaron un montón de cosas en otros programas: el pasado de Milett Figueroa, lo que no sabías de Milett Figueroa. Y él salió a declarar, dio una nota entera completa sobre ‘no entiendo por qué están sacando’, ‘saquen lo que quieran’. Yo amo a esta mujer, la admiro, él salió a hablar muy bien, y ya lo hizo una vez (…) sí, me defendió y sobre todo dio unas palabras que yo no las esperaba (Te dio tu lugar pues ¿no?) Siempre lo ha hecho, sino no estaría con él, la verdad”, sentenció.