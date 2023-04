Melissa Klug a la familia de Paolo Hurtado: “Un poquito de respeto a Rosa”

“De verdad que esto hoy en día no me sorprende nada, esto no es una sorpresa para mí, siempre he visto, no solamente en mi caso, en muchos casos que siempre la familia es la alcahueta, es la persona que lo apoya, de repente son las personas que dependen de esa persona y tienen que estar apoyándolo, me da pena porque son mujeres, y que pena que no se ponga en el zapato de ella (Rosa Fuentes), un poquito de respeto sobre todo por las criaturas son las que sufren más (…) Cada familia tiene su manera de pensar y de actuar”, sentenció.