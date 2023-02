Melissa Klug defendió a Jefferson Farfán tras críticas por viaje con su hijo: “Tiene el derecho de celebrar como él quiere”

“Todo el mundo sabe que Jefferson ha jugado muchos años afuera, no ha compartido muchas celebraciones, muchos momentos con sus hijos y ahora ya se retiró del fútbol, ya vive acá en Perú, tiene el derecho de celebrar con sus hijos, de la manera que él quiere, para eso trabajó tantos años, para darle un gusto a sus hijos”, comentó.

Además, explicó que se está hablando de algo que no sería nuevo y agregó que su hijo es un niño que no le ha faltado educación y cosas básicas en su crianza.

“Es raro porque Jefferson ha tenido también esos viajes y esos lujos antes y nadie ha dicho nada, ahora porque lo hace con mi hijo, ¿lo educa? Obviamente, está bien educado, lo he educado, lo he criado y tiene muchísimos principios y valores (…) Y está de vacaciones”, pronunció.

Por último, la chalaca explicó que no pretende ponerse a cambiar la mente de las personas, ella se siente tranquila si su hijo está feliz disfrutando el tiempo con el exfutbolista.

“Yo respeto las opiniones y las críticas de las personas porque son su punto de vista, yo no voy a hacer algo para cambiarle la manera de pensar, lo pueden opinar, pero yo estoy feliz, mi hijo está feliz y eso es lo que más importa (…) Me encanta que disfrute con su padre, me encanta que ya pueda gozar, ya está grande, ya es adolescente, tiene una edad que necesita de su padre así que yo estoy feliz”, sentenció.