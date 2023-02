Melissa Klug dedicó contundente mensaje sobre lujoso cumpleaños de su hijo con Jefferson Farfán

Uno de sus seguidores le preguntó a la empresaria si es que le molesta que su hijo viaje por su gran día junto a su papá y no con ella. "No, he disfrutado de cada año de mis hijos sin perderme ninguna etapa y evento espacial de sus vidas. Este es un regalo de Adriano en su cumple que se lo merecía y si él está feliz, yo más", precisó.