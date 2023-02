Melissa Klug sobre su relación amorosa con Jesús Barco: "Nosotros no tenemos que fingir en redes"

Melissa Klug habló detalles inéditos de su relación amorosa con Jesús Barco , expresó que está feliz y que él la sorprende día a día. Pese a que él expresó días atrás que no sabe cuándo se casará, la "Blanca de Chucuito" lo tomó de broma.

"Él todo el tiempo me sorprende de distintas maneras y recuerden que acabamos de venir de un viaje de Tailandia. Nos fuimos a Qatar, Dubái, Miami, entonces yo sí he estado bien 'regalada'. Y sí he tenido varios detallitos y regalos de parte de él y su familia.", dijo Melissa.