Mayra Goñi reveló por qué renunció a la residencia en EE. UU.

Goñi contó que se había terminado el permiso para poder salir de EE. UU. y eso la motivó para renunciar a su trámite. "Tengo que esperar dentro de Estados Unidos hasta que lleguen los papeles, ¿cuándo será eso? Me desesperé y dije, yo no puedo estar sin ver a mi mamá, yo no puedo dejar de venir a a Perú, y ya estaba pasando mucho el tiempo, y dije, mandé una carta y le dije, renunció al proceso de la residencia", afirmó.