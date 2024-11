Mayra Goñi fue troleada en vivo por sus exparejas

Mayra Goñi estuvo como invitada en 'Mande Quien Mande' y pudo evitar algunas burlas sobre la apariencia de sus exparejas. Rodrigo Sánchez Patiño, quien estaba reemplazando a Mario Hart, la troleó en vivo al ver fotos de sus ex en pantalla. "Tú eres de gustos variados. Parece comido criolla", dijo el actor en alusión a la belleza de cada hombre y a lo que la actriz no pudo aguantar las risas. Además, confesó que hoy en día no mantiene comunicación con ninguno.