Mayra Goñi tiene nueva pareja: "Reune mis condiciones".

Mayra Goñi reveló que tiene nuevo amor y no descartó formar una familia. "Estoy conociendo a alguien. Vamos a ver qué pasa, porque tú sabes, uno no se puede hacer tantas esperanzas ni ilusiones hasta no estar seguro de que las cosas van bien, pero por ahora todo tranquilo, hay alguien que me está pintando pajaritos", comentó.