Flavia Laos, Ale fuller y Mayra Goñi harán una película ¿de VBQ?

Flavia Laos reveló el misterio detrás de la reunión con Mayra Goñi y Ale Fuller. Si bien muchos fans pensaron que se iba realizar una nueva versión de VBQ, la actriz aclaró que protagonizarán una película: "Se viene una película de acción con comedia. Es algo innovador y creo que no se ha visto algo así acá. Ya leí la sinopsis, pero Miguel (Zuloaga) me dijo que no diga nada porque le friego las expectativas",