Ale Fuller y lo que dijo de Austin Palao tras su ruptura con Flavia Laos

Ale Fuller fue consultada sobre la ruptura de Austin Palao y Flavia Laos. Como se sabe, la actriz mantiene una buena amistad con el modelo, pero sucede todo lo contrario con la influencer, quienes han expuesto su enemistad en televisión desde hace varios años. La rubia contó que no ha podido comunicarse con el exchico reality y aprovechó las cámaras de 'Más Espectáculos' para enviarle un mensaje. "Le deseo lo mejor, le tengo muchísimo cariño, es una persona increíble y súper talentoso. Si es que no se dio, no pasa nada, creo que hay mucho camino por recorrer y bendiciones siempre a las personas que les tenemos como cariño y respeto", dijo.

Ale Fuller devolvió anillo de compromiso a su expareja

La madre de Ale Fuller reveló que su hija le devolvió a Francesco Balbi el anillo de compromiso que le dio en París. Daniela Doberti aseguró que todo fue por iniciativa de su primogénita, ya que no deseaba guardar ningún recuerdo de su expareja. Recordemos que la sortija es de oro blanco con diamantes y estaría valorizada en poco más de 9 mil dólares.