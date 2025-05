Master Chris sobre polémica con Daniela Darcourt: "Se solucionó".

Master Chris aseguró que si bien no conversó con Daniela hasta la fecha, él no tiene ningún problema con ella e inclusive le recordó que Darcourt tiene su número teléfonico. "Yo no tengo ningún lío con Daniela. (¿Tuvieron una conversación luego de esto?) No, no, no, pero ella sabe mi número. (¿Tienes la mejor de las relaciones, digamos, no?) No, ella es una excelente cantante es que yo creo que en esta industria musical no debe haber espacio para dedicarse al chisme, yo prefiero dedicarle mi energía a la música".