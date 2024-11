Daniela Darcourt: esposa de Master Chris le lanzó fuerte mensaje.

"Querida Daniela, entendemos tu frustración y agonía por no haber podido superar el éxito de 'Señor mentira' y del álbum maravilloso que fue 'Esa soy yo', el cual trabajamos con amor y se ve el resultado maravilloso y la conexión de miles de personas en el mundo. La fórmula NO es quedarse en el pasado, ni pensar que no has podido lograrlo nuevamente porque alguien te pone obstáculos o porque no te volvieron a nominar a unos premios", inició el mensaje.