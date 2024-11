Daniela Darcourt respondió así a la esposa de Master Chris.

La esposa de Master Chris es la directora de los Premios Heat y Daniela Darcourt contestó si tras la polémica generada, esto sería el motivio por el cual no la invitan hace varios años. "No me tomo nada personal. Si dejan de invitarme a una presentación será porque no quieren contar conmigo y ya está. No vivo pendiente de ganar 50 premios al año", sentenció la salsera.