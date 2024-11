Daniela Darcourt opinó sobre Yahaira por respaldar a Master Chris

Daniela Darcourt se pronunció sobre el respaldo de Yahaira Plasencia y Paula Arias, quienes respaldaron a Master Chris a través de sus redes sociales. "Yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie. (¿Te escribieron artistas en privado?) Sí, me escribieron en el video que yo puse. La única que me escribió en privado fue Paula, pero no le respondí.", acotó.