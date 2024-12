Daniela Darcourt reveló por qué dejó de trabajar con Master Chris.

“No nos hablamos hace 5 años, es como que tú no ves a un ex en 10 años, ¿cómo le hablas? No tengo su teléfono. No somos ajenos a que la relación laboral no terminó bien y he leído comentarios de gente que dice: no, eso le pasa por firmar y no darse cuenta. Es que uno confía a parte yo tenía 22 años”, indicó.