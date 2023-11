Luciana Fuster preocupa a sus fans por delicado estado de salud: "Estoy enferma"

“Hola amigos, espero que ustedes estén muy bien porque yo no. Estoy enferma desde hace tres días. Estoy súper enferma. Este sería mi segundo día en cama, estoy con medicina. Me enfrié en un evento porque el aire acondicionado estuvo bien fuerte. Me he puesto este filtro porque no tengo ganas de maquillarme", dijo la influencer con la voz un tanto ronca, pero con una gran sonrisa, pues su enfermedad no la desanima.