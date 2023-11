Luciana Fuster defiende a Miss Grand International tras críticas a Mr. Nawat

Cabe mencionar que, Nawat Itsaragrisil también se defendió de las críticas durante una transmisión en vivo de TikTok, donde explicó que la candidata de Filipinas no clasificó al Top 20 porque "desde el primer día ella tuvo muchos problemas/fallas. No es mi culpa que tu candidata no llegara al Top 20. Después de anunciar el Top 20, ella decidió retirarse y ni siquiera su director nacional la detuvo. Hemos invertido mucho dinero desde el primer día para ensayar hasta las finales, y no aparecer la hace muy poco profesional. Ustedes, los filipinos, dejen de culparme por haber elegido al candidato equivocado para competir", acotó.