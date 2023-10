Luciana Fuster: Presidente del Miss Grand explicó por qué ganó la peruana

Nawat Itsaragrisil, presidente del Miss Grand International, contó las razones por las que Luciana Fuster ganó la corona. "“Nuestra evaluación se trata del tiempo que dura el concurso. Cuando seleccionamos a la ganadora y a las finalistas, no las elegimos del panel del jurado, las elegimos por nuestro staff. Todos los días ellos les dan una calificación. ¿Nos prestaste atención? ¿Utilizaste mucho el teléfono? ¿Me ayudaste a promocionar? Todo es una calificación, y al final yo tengo que tomar una decisión. ¿Cómo podría elegir el jurado? Ellos no conocen a la reina. No lo creo, no es posible, es un show. Yo te cuento la historia verdadera. En nuestro concurso, nosotros tenemos que elegir porque ella es la embajadora y la imagen del MGI. Quiero elegir a la que esté lista para trabajar para nosotros viajando alrededor de 15 países", acotó.