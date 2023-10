Luciana Fuster ganó Miss Grand: Guerreros y combatientes celebran su triunfo

Jota Benz recalcó que la modelo "es chancona, le pone empeño" y que su corona es totalmente merecida. Melissa Loza le dedicó unas tiernas palabras. "Estamos muy felices, muy orgullosos. No teníamos duda. Ella dijo: 'voy a traerles la corona' y lo logró y eso es un mérito de ella y aplaudimos su éxito", dijo con una sonrisa en el rostro, mientras que Michelle Soifer no dejó de expresar su orgullo por la influencer. "Luciana se preparó muchísimo, lo ha hecho increíble, me siento muy orgullosa".