Rosángela Espinoza se indignó cuando Melissa Loza ganó el derecho de pasar a los combatientes, mientras que ella regresó a los guerreros. La "Chica selfie" hizo notar su incomodidad al volver a vestir el uniforme de los guerreros porque no quería ser compañera de Karen Dejo tras acusarla que ella le provocó su lesión. "No, no, lo que pasa es que no quiero estar aquí porque está la Dejo. Yo quiero irme a los combatientes. No quiero ir ahí", expresó Rous.