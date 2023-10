Luciana Fuster y todos los detalles del departamento donde viviría en Tailandia

Luciana Fuster se convirtió en Miss Grand International y tendrá que cumplir con varias obligaciones como la nueva reina. Asimismo, se sabe que vivirá en Tailandia por un año y la producción de América Hoy mostró algunas imágenes de cómo sería su departamento. Si bien, se desconoce los detalles de su domicilio, Samantha Batallanos contó que Majo Lora, ganadora del certamen en 2017, le contó que era una casa modesta. "Me dijo que el departamento era bastante modesto, sencillo. No sé cómo será ahora, este año cómo habrá sido, pero en esa época ella me dijo que era un depa normalito", acotó.