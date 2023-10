Rosángela Espinoza regresó a la competencia, pero reveló que seguirá en terapia física para recuperarse de la lesión que sufrió tras enfrentarse a Karen Dejo. La "Chica selfie" tiene claro que no quiere volver a competir con la "Sabrosura" porque cree que ella fue la causante de su lesión. "Voy a pedir exclusivamente que no me pongan con ella. A mí me pusieron el pie, no sé cuáles fueron las intenciones porque tampoco quiero echar la culpa, pero yo ahorita estoy así por eso", puntualizó.