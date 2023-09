Karen Dejo no se quedó callada cuando Rosángela Espinoza estaba cuestionando a Raúl Carpena por operarse a puertas de la semifinal. La combatiente le recordó a la influencer que ella no estuvo presente en la última etapa del programa en 2022 por viajar al extranjero. "Oye Rosángela no hables que tú dejaste a todo tu equipo abandonado en una final por irte de viaje", dijo la bailarina y a lo que la guerrera la tildó de antideportiva por supuestamente provocar su caída en una competencia.