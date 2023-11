Luciana Fuster vivió incómodo momento en el aeropuerto de Tailandia

Luciana Fuster le contó a sus seguidores el terrible momento que vivió en las instalaciones del aeropuerto de Tailandia. La reina de belleza aseguró que estaba muy triste por lo sucedido y narró los hechos en su cuenta de Instagram. "Me quitaron algo que me costó mucho conseguir. Mi setting spray que lo había estado buscando en Perú y no había; en Miami estaba acabado, lo conseguí en Tailandia y tenía que ponerlo en la maleta (de bodega) y lo puse en la maleta de mano. No me acordé y me lo quitaron", dijo la actual Miss Grand International, recalcando su tristeza.