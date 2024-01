Koky Belaúnde fue llevado de emergencia al hospital: "Me retorcía de dolor"

“Entré por emergencia porque me retorcía de dolor. Después de trámites normales me hicieron una ecografía que salió apéndice inflamado. Recién en la noche del primero entré a sala de operaciones de emergencia para ser operado de mi apendicitis. Se estaba necrociando (haciendo necrosis) y fui Intervenido de emergencia en la madrugada. Recién me pasaron al cuarto del piso ocho el día dos de enero. ¡He vuelto a nacer!”, dijo.