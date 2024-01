Leslie Moscoso se quiebra por conflicto con José Cortez: "Le tengo miedo"

Leslie Moscoso no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el conflicto que viene viviendo con José Cortez. América Espectáculos se comunicó con la actriz, quien se escuchó muy afectada por las amenazas de su aún esposo. "Es un tema delicado y nosotros vamos a recibir terapia. También estamos recibiendo todo el apoyo del Ministerio de la Mujer y el programa Aurora (...)Si yo lo hice público es porque no me dejaba tranquila y sí le tengo miedo", dijo con la voz entrecortada.