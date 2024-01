Leslie Moscoso denuncia amenazas de muerte por parte de su expareja

“Querida comunidad, me dirijo a ustedes con mucho temor, pero segura de que hacer pública la situación actual que vengo padeciendo servirá para garantizar mi vida y la de mis hijos. Desde hace varias semanas venimos siendo acechados y recibiendo amenazas de muerte y actos de hostilización por parte de mi cónyuge JOSÉ CARLOS CORTEZ MAETAHARA, de quien me encuentro separada de hecho por motivos estrictamente personales, lo que no ha sido impedimento para reiteradamente recibir sus agresiones verbales continuas y violentas, que atentar contra mi dignidad como mujer y madre, y que han puesto en vilo a mi familia, aprovechándose que soy una persona sola”