Karen Schwarz presumió celebración por sus 40 años con lujosa fiesta

“No pensaba hacer absolutamente nada ya que siempre la organización es una locura. Recién faltando 5 días para mi cumple me dije a mí misma: Karen no estás cumpliendo ni 39 ni 41, sino 40! Es el inicio de una linda etapa en mi vida, con retos y objetivos muy grandes, una familia a la que amo y con salud, amigos que la vida me regaló, mi mami y mi papi vivos, etc etc entonces como no celebrarlo”, mencionó al inicio de su post.