Karen Schwarz sobre Ezio Oliva: "Si deja de quererme, prefiero que me lo diga”

No podría decir que nunca perdonaría una infidelidad, ya que eso dependería de la situación, creo que mi felicidad depende de varias razones. Pero, eso sí, me dolería mucho si, por ejemplo, he dado todo de mí como madre, mujer, pareja y socia, y él no corresponde de la misma manera. Sin embargo, también debo ser honesta y reconocer que no hay excusas para nada. Creo que ambas partes deben hacer autocrítica y evaluar si están entregando todo en la relación.