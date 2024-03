¿Karen Dejo no se siente segura de su novio? “Cuando aposté por alguien, no me ha ido bien”

“Lo que sucede sabes qué, trabajo desde los 15 años, toda la vida ha sido trabajo, trabajo y la verdad amo mi trabajo y cada vez que yo he intentado apostar por algo o por alguien, no me ha ido bien, y lo único que me ha dado felicidad y seguridad económica para darle la seguridad a mi familia es mi trabajo, por eso siempre estoy muy pendiente de no cometer el mínimo error, porque cuido mi trabajo”