Karen Dejo tras vencer a Rosángela Espinoza en duelo de baile: “Amo mi trabajo”

“Dios me ilumina, me he levantado a las 6 de la mañana y no pensé. Ayer en la noche se creó esta secuencia y hoy día hemos estado en el canal desde las 12 del día ensayando, y he estado sumamente cansada, agotada, mi cuerpo ya no daba más, quizás es la energía de la gente, lo que es un programa en vivo. Amo mi trabajo, pero se apaga esa cámara, ni me voy a bañar creo”, comentó.