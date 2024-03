Karen Dejo negó chocar a Rosángela Espinoza a propósito: "Yo voy por mi lado"

La bailarina no se quedó callada y se defendió de las fuertes acusaciones. La integrante del equipo 'rojiverde' negó agredir adrede a la modelo y recalcó que ella no compite para lesionarla. "Aquí nadie ha ido con ella. Yo me he ido por mi lado con la opción de esquivar. Si quieren apañar las cosas...", exclamó Dejo visiblemente incómoda por la situación.