Rosángela Espinoza minimizó a Karen Dejo: “Aprovecha para ganarme”

“Karen, aprovecha en ganarme porque no te puedo golpear, ni empujar, tengo que abrirme porque estoy mal del hombro, aprovecha”, mencionó la guerrera. Luego exigió lo siguiente a la producción: “¿Cuándo van a poner un circuito de velocidad? Yo tengo que abrirme para que el ataque de Dejo no me choque”