Onelia Molina y Karen Dejo protagonizaron fuerte choque en pleno juego EEG

Molina no pasó desapercibido cuando Michelle Soifer la llamó "la otra". En pleno juego de preguntas, la cantante interrumpió a Johanna San Miguel para preguntarle si se estaba salteando a la guerrera, pero evitó decir su nombre. La arequipeña no se quedó callada y la enfrentó. "Tengo nombre. No me digas la otra", dijo, a lo que la cantante le recalcó que no lo sabía. "Ya, bueno, di mi nombre. No seas maleducada. Yo no te trato así y trátame bien", exclamó para luego seguir jugando.