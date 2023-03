Joaquín de Orbegoso: ¿Mike responderá a Joel tras nueva versión de "Rap del gringo atrasador"?

"Siempre me he quedado con las ganas de hacer también la versión del gringo Mike o algo así. Tendría que hablar con Gigio si es que se puede porque Mike tiene un perfil diferente, pero todo se puede girar. A mí particularmente me encantaría y lo primero que haría sería buscar a Erick para que me ayude a componerla", expresó el actor peruano, quien resaltó que él también es músico, pero no al nivel de Erick.