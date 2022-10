Flavia Laos escribió canción "Ahora me llamas" inspirada en sus exparejas que intentaron volver con ella

Flavia Laos llegó al set de Más Espectáculos para presentar su último tema " Ahora me llamas " y se animó a responder algunas preguntas entorno a su nueva canción y su relación sentimental con Austin Palao . La cantante confesó que cumplió sus dos primeros meses de puro amor con el hermano de Said Palao.

La conductora Jazmín Pinedo se animó a preguntar a Laos si actualmente alguien la llama, pero la artista aclaró que ahora solo la llama Austin. Sin embargo, recordó que en el pasado tuvo varios exnovios que intentaron pedirle una segunda oportunidad, pero ella lo rechazó ya que no le interesa repetir la misma historia.

"En el pasado sí he tenido ex que han regresado. Todos vuelven, cuando haces las cosas bien, todos vuelven. Yo en verdad, solo una vez y luego paso la página. Yo no repito", manifestó. La influencer peruana comentó que está enamorada del exintegrante de Esto es guerra.