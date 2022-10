Flavia Laos: ¿por qué no aceptó participar en El Gran Show?

La cantante de ‘Ahora me llamas’ confesó cuáles son sus planes para lo que queda del año: “Me acabo de enterar que se estaba especulando que iba a entrar, no sabía, pero si me contactaron para El Gran Show, el problema es que estoy ahorita enfocada en mi música, en mis shows y sería muy complicado para mí los ensayos y todo eso (…) Sería lindo, sería hermoso, de verdad que sí, pero acabo de lanzar un tema, entonces como que se me complica”