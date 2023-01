Brunella Horna: “Soy muy joven para que me digan ‘señora’”

Este lunes 30 de enero regresas con "América Hoy", ¿cómo te sientes?

Estoy feliz, muy emocionada, llego recargada, llegamos el mismo equipo de siempre, que nos llevamos tan bien, somos la familia disfuncional, así como nos ven delante de cámaras, somos detrás de cámaras, y eso le gusta al público.

Y llegaste a pedirle a todos que te traten como "señora"...

Al día siguiente de mi boda todo el mundo ya me decía "señora", "señora Acuña" y, la verdad, me chocó, prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan "señora" (risas).

¿Cómo van tus días de "recién casada"?

Ahora estoy disfrutando de mi etapa de "recién casados", que es hermosa, felizmente Richard (Acuña) y yo nos llevamos muy bien.

Y les falta la luna de miel...

Así es, me iré de luna de miel en Semana Santa, tenemos unos días libres, pero aún no sé dónde, Richard dice que me va a sorprender, así que será un destino sorpresa para mí.

¿Y este año se viene la boda de Christian Domínguez en "América Hoy"?

Todos se casan, ¡se respira mucho amor en "América Hoy"! Yo primero espero que este 30 de enero nos lleve su certificado de que es un hombre divorciado, y luego de eso nosotras nos encargamos de planificarle la boda. Y claro que antes tiene que pedirle la mano a Pamela, hay muchas sorpresas en "América Hoy".

Cambiando de tema, ¿qué opinas sobre el lamentable robo que ha sufrido Ethel Pozo?

Cuando Ethel me contó me sentí horrible, es muy penoso, me solidarizo con ella, con Julián y con sus hijas. Y si bien las pérdidas materiales afectan, porque trabajaste mucho para conseguir lo que tienes, puedes trabajar el doble para recuperarlo, pero las fotografías de sus hijas, ¿cómo las recuperas?, lo emocional es más importante que lo material. Ojalá, deseo de corazón, recupere sus recuerdos. La delincuencia en el país tiene que frenar.

Por último, ¿podrías decir que estás en el mejor momento de tu vida?

Así es, estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida, estoy muy feliz, cada día estoy más contenta y segura del hombre que tengo a mi lado. Además, estoy con muchas ganas de crecer, de seguir aprendiendo mucho, y con mi marca de ropa también estoy muy bien, he crecido mucho, y esto también es gracias a la exposición que te da la televisión, porque yo siempre uso prendas de mi marca.

