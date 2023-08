Belén Estévez alimentó a perritos abandonados de la calle: "Abre tu corazón y adopta"

"Los que me conocen saben que para mí todos los seres de este planeta tienen los mismos derechos y merecen de igual forma amor y respeto, desde una hormiga hasta un ser humano, ambos son seres sintientes, pero a comparación de las personas, los animales no tienen voz y por ello es que yo siempre estaré para defenderlos y luchar para que su paso por la tierra sea lo más agradable posible, los humanos a veces somos muy crueles y estos seres indefensos no merecen venir al mundo para sufrir", agregó.