Leslie Moscoso furiosa por cambio de voto de Belén Estévez: "Me molestan las injusticias terriblemente"

Leslie Moscoso hubiera preferido empatar con Milena Zárate, pero Belén Estévez respondió que solo se dejó guiar por lo que cree.

El versus de salsa entre Milena Zárate y Leslie Moscoso terminó con una polémica decisión de Belén Estévez, quien al último segundo cambió su voto y dio el triunfo a la colombiana, dejando molesta a la actriz cómica.

América Hoy buscó a Leslie Moscoso para conocer su opinión sobre la decisión de Belén Estévez, pero se mostró muy afectada y no habló. Al finalizar el programa, ya más calmada, declaró. "No me pareció justo, me molestan las injusticias terriblemente, si no cambiaba su voto hubiera sido un empate", afirmó.

