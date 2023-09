Belén Estévez sobre el primer baile de Milett Figueroa: "La coreografía no estuvo bien"

Belén Estévez estuvo en 'América Hoy' y opinó sobre el primer baile de Milett Figueroa en el reality argentino 'Bailando 2023'. La profesional de la danza consideró que la coreografía no estuvo bien desarrollada, pues estarían cuidando de la modelo y a su pareja. "Para mí, Milett baila muy bien (...) La coreografía no estuvo bien planteada. A Milett la he visto hacer muchísimas mejores coreografías. Me parece que el coreógrafo no la supo explotar. Es difícil cuando no son bailarines profesionales, por eso es que no estamos viendo, quizás, acrobacias o cosas muy complejas, los está cuidando", acotó.