Austin Palao lució cambio de look en sus redes sociales.

Austin Palao cautivó a sus millones de seguidores de Instagram al lucir un renovado cambio de look mientras entrenaba en el gimnasio. El hermano de Said Palao se dejó crecer la barba y ahora predomina su cabello largo y rizado. El modelo no duda en compartir con sus fans su vida diaria y muchos especulan que será el nuevo jale de la nueva temporada de EEG.