Austin Palao protagonizó tierno momento con la hija de Said Palao

Austin Palao protagonizó un tierno momento junto a su sobrina Caetana, hija de su hermano Said Palao, durante la fiesta de su cumpleaños número 8. El exintegrante de Esto es guerra se convirtió en un niño más al jugar con pistolas de agua con la pequeña en medio de la piscina. El popular "Bonito" le prometió no molestar a su sobrina al no lanzarla a la piscina como en otras ocasiones.