Alejandra Baigorria y Said Palao se casan y así celebraron Flavia Laos y Austin Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su compromiso y sus amigos no dudaron en felicitarlos a través de sus redes sociales. Flavia Laos y Austin Palao no dudaron en dedicarle un emotivo mensaje, cada uno por su lado, para celebrar el futuro matrimonio de la pareja que se formó en Esto es guerra. "Los adoro. Muchas bendiciones para ustedes", escribió Austin, mientras que Flavia dedicó este comentario: "Ayyy me encanta. Felicitaciones en esta nueva etapa chicos".