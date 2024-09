“Muchos me preguntan por qué siempre pongo esta estrellita de aquí, la estrella de David, porque cuando yo fui coronada como Miss Grand Callao, era nueve de julio y justo un diez de julio fallece mi abuelito. Mi abuelito que yo amaba con todo mi corazón, con toda mi alma, que ahorita me está viendo, y él era muy creyente. Entonces, él me dio una estrellita, David, me acuerdo hace mucho tiempo, y me decía que eso me iba a proteger y no sé qué. La verdad es que yo sí sentía que me traía muchas buenas vibras; además, él siempre me agarraba de las manos, me decían como, ya estás lista, ya, tú tranquila. Yo le decía, ay no, estoy nerviosa, que voy a hacer tal cosa, ojalá que me pase tal cosa, y me decía, no, te va a pasar, tú tranquila, tú tranquila, no digas ojalá, di, ya está, ya está hecho”, respondió ante la duda de sus seguidores.