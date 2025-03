¿Luciana Fuster estrenará nuevo podcast? Esto confesó a sus fans

"Ayer (4 de febrero) justo estaba pensando que soy la única persona que no nunca se creó un canal de YouTube. No tengo y nunca me registré. ¿Será que hago un podcast?, ¿les gustaría un podcast? Yo creo que estaría bueno y hablar de todo lo que se nos ocurra. Ustedes saben que agarro micrófono y nadie me calla, así que podría ser para contarles, hablarles y debatir. Podría tener invitados variados como de rubro distintos", señaló la modelo.